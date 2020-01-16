Muğla'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muğla'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmalarına devam edildi.

Muğla'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmalarına devam edildi.

Alzaymır hastası Halil İbrahim Avcı'nın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, üçüncü günde de havadan ve karadan sürdürüldü.

Jandarma, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ve AKUT ekipleri, arama çalışmalarını Mumcular Barajı çevresi ile civardaki kırsal alanda yoğunlaştırdı.

Çalışmalarda kullanılan drone ile baraj üzerinde ve çevresindeki alanda tarama yapıldı.

Basın mensuplarıyla paylaşılan drone görüntülerinde, ekiplerin geniş bir alana yayılarak arama faaliyeti yürüttükleri dikkati çekti.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Avcı'dan haber alamayan yakınlarının jandarmaya başvurması üzerine 14 Ocak'ta yaşlı adamın aranmasına başlanmıştı.

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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