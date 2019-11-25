Son Dakika Haberleri: Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu
Son Dakika Güncel Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu - Son Dakika

Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnafın 5 gündür aradığı iki köpek, düştükleri mazgaldan kurtarıldı.

Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnafın 5 gündür aradığı iki köpek, düştükleri mazgaldan kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde esnafın baktığı "Gümüş" ve "Tintirik" isimli iki sokak köpeği ortadan kayboldu. Aramalara rağmen Gümüş ve Tirintirik'e ulaşamayan esnaf, sosyal medyadan köpeklerin fotoğraflarını paylaşıp yardım istedi.

Bu sırada eski hastane bahçesinde mazgalda köpek sesini duyanlar durumu Menteşe Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla 3 metre derinliğindeki mazgalda bulunan köpekler boyunlarına tasma takılarak çıkarıldı. 5 gündür mazgaldan kurtarılmayı bekleyen köpeklerin açlıktan bitkin düşmüş olması dikkati çekti.

Veteriner tarafından kontrolleri yapılan köpekler bakımlarını yapan esnafa teslim edildi.

Esnaftan Cem Kabasakal, uzun süredir aradıkları köpeklerin bulunmasına çok sevindiklerini söyledi.

Hastane bahçesindeki mazgalda köpek sesi duyduklarını ve ekiplere haber verdiklerini belirten Kabasakal, "Aradığımız köpekler 3 metre derinliğinde mazgaldan çıktı. Buraya insanlar da düşebilirdi. Tesadüf olarak köpeklerin sesini duyduk. Belediyeden arkadaşlar kurtardı. Çok mutlu oldum. Bir haftadır onların yasını tutuyordum." diye konuştu.

Veteriner hekim Özberk Özsoy da gerekli tedavileri yapılan köpeklerin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı
Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kaybolan iki köpek mazgalda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]