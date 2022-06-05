Muğla'da kaybolan kadın bulundu - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan kadın bulundu

05.06.2022 20:02
Muğla'da kaybolan kadın bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki kadın, kardeşinin evinde bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki kadın, kardeşinin evinde bulundu.

Yaka Mahallesi'nde kızıyla yaşayan Esma Bölük'ün dün gece eve gelmemesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yardım talebi üzerine bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince arama başlatıldı.

Evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki kardeşinin yanında bulunan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Seydikemer OSB'nin kuruluş onayı Tarım ve Orman Bakanlığınca verildi Seydikemer OSB'nin kuruluş onayı Tarım ve Orman Bakanlığınca verildi
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kaybolan kadın bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da kaybolan kadın bulundu - Son Dakika
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