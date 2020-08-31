Muğla'da kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, iki gün önce yürüyüşe çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Hasan Hafızoğlu için arama çalışmaları başlatıldı.

Milas'a bağlı Ören Mahallesi Bozalan mevkiinde, 2 gün önce yürüyüşe çıkan Hasan Hafızoğlu bir daha geri dönmeyince meraklanan ailesi yetkililerden yardım istedi. En son cumartesi günü saat 15.00 sıralarında balık tesisi yakınlarında görülen ve telefonda konuştuğu arkadaşına bir dere yatağından indiğini söyledikten sonra bir daha kendisi ile iletişime geçilemeyen Hafızoğlu için ekipler seferber oldu. Hasan Hafızoğlu'nu bulmak için Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, gönüllüler ve vatandaşlar destek verirken jandarma ekipleri havadan drone ve iz takip köpeği arama çalışmalarını başlatıldı.