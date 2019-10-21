Son Dakika Haberleri: Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Son Dakika Güncel Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu.

Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu.

Kızılbel Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hayri Kaya'nın (85) bulunması için arama çalışması başlatan ekipler, yaşlı adamın cesedine ulaştı.

Kaya'nın cesedi evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kırbelen mevkisinde dağlık alanda bir patikadan yaklaşık 15 metre aşağıda bulundu.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri 3 gün önce ailesinin kayıp müracaatı yaptığı Hayri Kaya için iz takip köpeği ve drone desteğiyle arama çalışması başlatmıştı.

Hayri Kaya, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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