Muğla'da kayıp genç aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da kayıp genç aranıyor - Son Dakika

Muğla'da kayıp genç aranıyor

6 saat önce

Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak'ta yakınlarına 'bankaya gidiyorum' diyerek 48 EV 775 plakalı otomobiliyle Menteşe'ye geldi.

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Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak'ta yakınlarına 'bankaya gidiyorum' diyerek 48 EV 775 plakalı otomobiliyle Menteşe'ye geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan gençten yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.


İhbar üzerine harekete geçen jandarma gencin bulunması amacıyla yaptıkları incelemede Cihat Türkay'ın Menteşe ilçesinde bulunan katlı otoparka giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Türkay'ın ilçe merkezinden çıkış yapmadığı öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Çiftlik, Menteşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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