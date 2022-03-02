Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan S.T. jandarmaya müracaat ederek psikolojik rahatsızlığı bulunan amcası A.T'nin (73) evden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşamadıklarını bildirdi.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma komutanlığı tarafından kurulan özel ekip ve dedektör köpeklerin de katılımıyla yürütülen 23 saatlik arama çalışmalarının ardından A.T. evine yaklaşık 24 kilometre mesafede Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen A.T. ailesine teslim edildi.