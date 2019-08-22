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Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

28 dakika önce

Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çıtlık mevkisinde yolcu almak için durağa yanaşan Zekai Karakaş yönetimindeki 48 BB 2053 plakalı minibüse binmek için hazırlık yapan yolcu, aynı istikametten gelen Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüse binmeye çalışan Mustafa Kabaca isimli vatandaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, Zekai Karataş, Durmuş Yüksek, Emine Yüksek, Egemen Yüksek ve Nadir Emre Yüksek yaralandı.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, durumların ciddi olmadığı ayakta tedavi edildikleri açıklandı.


Kaza sonrası minibüse binmeye çalışan Mustafa Kabaca otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek, hareket halinde iken birden gözlerinin karardığını ve önünü görmediğini ileri sürdü. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan vatandaşların eşyalarını kurtarırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
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Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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