Muğla'da Kaza: 1 Yaralı
2 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İsmail M. yönetimindeki 48 NV 666 plakalı araç ile Atatürk
Bulvarında seyir halinde iken, yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjlere çarpan sürücünün kullandığı araç yan yatarak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü İsmail Metin
yaralanırken, yaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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