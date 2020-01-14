Muğla'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da kaza: 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da kaza: 3 yaralı, System.String[]

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.


Muğla- Aydın karayolu Bağyaka mevkiinde sabah saatlerinde 48 KK 048 plakalı araç sürücüsü Selçuk Bal direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu kenarındaki dere yağına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi7ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, itfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.


Kazada araç içinde bulunan Mustafa Bostan'ın kendi imkanları ile araçtan çıktığı, sürücü Selçuk Bal ve yine yolcu olarak bulunan Aytaç Bostan'ın araç içinde sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile araç içinde sıkışan iki kişi kurtarılarak 112 sağlık ambulansına teslim edildi.


Yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç kızın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti Ormanda battaniyeye sarılı halde ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 17:04:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]