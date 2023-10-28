Muğla'da feci kaza: 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 14.00'te sıralarında meydana gelen kazada otomobil ile VİP minibüs çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi de ağır yaralandı.

KAVŞAĞA KONTROLSÜZ ÇIKTI

Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı 61 TS 631 plakalı VİP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hörü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz (3) ve Hatice Geriz hayatını kaybetti, Hacer Demirci ile minibüsün sürücüsü Altan Özkan, yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özkan ve Demirci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer Demirci de kurtarılamadı. Altan Özkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.