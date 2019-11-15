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Muğla'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, babasının av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Muğla'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, babasının av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Karaköy Mahallesi'ndeki evlerinin 2'nci kat balkonunda babasının av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Kamil Koç, ağır yaralandı.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Koç, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Seydikemer, Karaköy, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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