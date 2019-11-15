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Muğla'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, babasının av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:34 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, babasının av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.
Karaköy Mahallesi'ndeki evlerinin 2'nci kat balkonunda babasının av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Kamil Koç, ağır yaralandı.
Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göğsünden yaralanan Koç, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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