Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı! - Son Dakika
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Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!

13.03.2022 00:50

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan bir kazaya müdahale etmek için olay yerine giden polis memuru ve sağlık personeli yaşanan ikinci kazada yaralandı. Kamyonun altında kalan polis memuru uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Milas- Bodrum karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptığı sırada yoldan geçen bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevredeki araçlara çarptı.

POLİS MEMURU HASTANEDE

Meydana gelen ikinci kazada bir sağlık personeli yaralanırken, polis memuru ise kamyonun altında kaldı. Yaşanan ikinci kazanın ardından sağlık personeli ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekibi başta olmak üzere diğer ekipler de yaralı polis memurunu kamyonun altından kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabaları polis memurunu kurtarmaya yetmeyince olay yerine bu kez vinç getirildi. Vinçle kaldırılan kamyonun altından çıkartılan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
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Polis Memuru, Bodrum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı! - Son Dakika
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