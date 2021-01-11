Muğla'da kazı çalışmasında mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu.

Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince, Hacıabdi Mahallesi'ndeki 3. derece arkeolojik sit alanında sondaj çalışması yapıldı. Arkeologların bazı tarihi kalıntılara rastlaması üzerine, çalışmanın kapsamı genişletildi.

Kazıda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezar kaidesi ve mezar taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Mylasa Antik Kenti'nin mezarlıklar bölgesi olarak bilinen alanda çıkarılan mezar taşının üzerindeki 19 satırdan oluşan yazıt, kazı ekibini heyecanlandırdı.

Mezarın sahibi hakkında bilgi içerdiği sanılan yazıt ve mezar kaidesi korumaya alınarak, inceleme için Milas Müze Müdürlüğüne götürüldü.