Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı. Polise başvuran E.A, evinin bahçesinde tanımadığı iki kişinin bıçak zoruyla ağzını bantlayıp ellerini plastik kelepçeyle bağladıklarını, daha sonra üzerindeki altın zincir ve bilekliğini çalıp kaçtıklarını söyleyerek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibini ardından şüphelilerin M.A ve N.E. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu