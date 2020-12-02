Muğla'da kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

02.12.2020 16:41
Muğla'da kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden zanlılardan biri tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğerini yakalama çalışmaları sürüyor.

E.A'nın bıçakla tehdit edilerek altın zincir ve bilekliğinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerinin, diğer zanlı N.E'nin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Milas'ta dün polise başvuran E.A, evinin bahçesinde tanımadığı iki kişinin bıçak zoruyla ağzını bantlayıp ellerini plastik kelepçeyle bağladıklarını, daha sonra üzerindeki altın zincir ve bilekliğini çalıp kaçtıklarını söyleyerek şikayette bulunmuştu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, olayı M.A ve N.E'nin gerçekleştirdiğini belirlemiş, M.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Milas, Muğla, Sulh, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika


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