Muğla'da kereste deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan ve ardından soğutma çalışması yapılan yangında maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekşiliyurt Mahallesi Dalyan Caddesi'ndeki kereste deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla 'nın Ortaca ilçesindeki bir kereste deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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