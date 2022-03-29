Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

29.03.2022 16:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kıraathanede yapılan kontrollerde çelişkili ifadeler veren kişiyi gözaltına aldı.

Kendisini Günay Taylan olarak tanıtan kişinin D.A. (48) olduğu belirlendi.

13 farklı "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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