Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratları verildi
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Muğla'da Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratları verildi

54 dakika önce

Muğla'da Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti tarafından hazırlananMilli Mücadele Madalyası ve Beratı Takdim programı gerçekleştirildi.

Muğla'da Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratları verildi, System.String[]
Muğla'da Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti tarafından hazırlanan

Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Takdim programı gerçekleştirildi.

Programa Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Kıbrıs Gazileri, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler 6 grup halinde sahneye davet edildi. Gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ve yemeğin ardından sona erdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Muğla, Güncel
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