Muğla'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
1 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:48 Kaynak: AA
'nın Seydikemer
ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı. Cumhuriyet Mahallesi
1059 Sokak'ta Cem Saat'e ait evin kilerine giren yılanı fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yılanı yakalandı.
Ekipler daha sonra yılanı doğaya bıraktı.
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