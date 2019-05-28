Son Dakika Haberleri: Muğla'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı.

Muğla'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı.
Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'ta Cem Saat'e ait evin kilerine giren yılanı fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yılanı yakalandı.
Ekipler daha sonra yılanı doğaya bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:48 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Seydikemer, Muğla, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Son Dakika! Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]