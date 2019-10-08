Son Dakika Haberleri: Muğla'da kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira para ceza kesildi
Son Dakika Güncel Muğla'da kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira para ceza kesildi

Muğla'da kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira para ceza kesildi

8 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, doğadan yakalanan kınalı keklikleri sattığı tespit edilen kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'da kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira para ceza kesildi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, doğadan yakalanan kınalı keklikleri sattığı tespit edilen kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği, sosyal paylaşım sitelerinde tespit edilen kınalı keklik satışı ilanı üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'dan Milas'a kınalı keklik getirildiği ihbarını alan emniyet ekipleri, Halil Bey Bulvarı'nda, park halindeki araçta arama yaptı.

Araçta, 2 plastik kasada muhafaza edilen 8 kınalı keklik bulan ekipler, araçtaki Celalettin E.'ye yaban hayvanı ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kınalı keklikler ise doğaya salındı.

Kınalı, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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