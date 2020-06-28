Muğla'da kısıtlanmadan muaf tutulan tatilcilerin deniz keyfi - Son Dakika

Muğla'da kısıtlanmadan muaf tutulan tatilcilerin deniz keyfi

Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler, deniz keyfi yaptı.

Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler, deniz keyfi yaptı.

Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki plajlarında yerli turistler yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi, nem oranının ise yüzde 80'i bulduğu Marmaris'te, serinlemek isteyen tatilciler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerini tercih etti.

Plajlardaki sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilen şezlonglarda güneşlenen turistler sık sık denize girerek serinledi.

Genel olarak sosyal mesafe kuralına uyan tatilcilerden bazılarının maske taktıkları görüldü.

Bazı aileler sıcak hava nedeniyle sahile yakın yeşil alanlarda vakit geçirdi, çocuklar parklarda oynadı.

Birçok tatilci ise günübirlik gezi tekneleriyle turlara katılarak bölgedeki eşsiz güzellikteki koyları gezme imkanı buldu. Marmaris Körfezi'nde deniz paraşütü ve jet ski gibi su sporlarını yapanlar eğlenceli zaman geçirdi.

Kıyılarında yoğunluk yaşanan kentin, meydan ve caddeleri ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda da tatilciler denize girip güneşlendi. Yoğunluğun yaşanmadığı sahillerde vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uydu. Macera tutkunları da Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kısıtlanmadan muaf tutulan tatilcilerin deniz keyfi - Son Dakika

Son Dakika

17:21 Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok 17:13 YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 23:05 Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı 22:57 Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da kısıtlanmadan muaf tutulan tatilcilerin deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]