Muğla'da kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde Ramazan Bayramı sabahı aynı evde yaşadığı kız arkadaşı 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden 26 yaşındaki Selim Ahmet Kemaloğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar ile tartıştıktan sonra önce yumruklayan ve ardından da bıçaklayarak ölümüne neden olan Selim Ahmet Kemaloğlu kesici ve delici alet ile intihar girişiminde bulunmuştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Kemaloğlu 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Selim Ahmet Kemaloğlu'nun hastanedeki tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alındığı ve 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.