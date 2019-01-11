Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kız Çocuğuna Cinsel Taciz İddiası

Muğla'da Kız Çocuğuna Cinsel Taciz İddiası

44 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'da Kız Çocuğuna Cinsel Taciz İddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

S.A'nın, Dere Sokak'ta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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