Muğla'da Kız Çocuğuna Cinsel Taciz İddiası
44 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
S.A'nın, Dere Sokak'ta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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