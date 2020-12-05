Muğla'da Kızılay gönüllüleri evlere ekmek götürdü - Son Dakika

Muğla'da, Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 300 ailenin ekmek ihtiyacını karşıladı.

Kiramettin ve Saburhane mahallesi sokaklarını dolaşan yönetim kurulu üyeleri ve görevliler, ekmek ihtiyacı olanların kendilerine seslenmelerini istedi.

Seslenerek ekmek taleplerini bildiren vatandaşlara Kızılay görevlileri ekmek, evde bulunan çocuklara da bisküvi ve çikolata ulaştırdı.

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırdıklarını söyledi.

Ekmek dağıtımı esnasında özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine öncelik verdiklerini anlatan Gürbüz, bu süreçte muhtarlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Türk Kızılay olarak pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Gürbüz, "Menteşe'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek. Menteşe şubesi olarak Nisan ayından bu güne kadar bin aileye gıda, kıyafet ve maddi yardımda bulunduk. Pandemi sürecinde ilçemizde 500 adet maske ve dezenfektan dağıttık." dedi.