Kızılay gönüllülerine "Orman Gönüllülük Eğitimi" verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, 16 Türk Kızılay Menteşe Şube gönüllüsüne yönelik "Orman Gönüllülük Eğitimi" verildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitimin sabahki bölümünde, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İsmail Durak ve Şube Müdürlüğü Mühendisi ve yangın uzmanı Hasan Altındağ tarafından, temel iş güvenliği, iş sağlığı ve yangına müdahale hakkında sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Burada gönüllüler arasında hortum serme ve hortum ucuna en erken suyu verme yarışması yapıldı. 125 metre hortumu en erken seren ve arazözden hortum ucuna en erken suyu veren ekip ödüllendirildi. Eğitimin ardından yazılı sınav gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile farklı bir etkinliğe öncülük yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl Muğla'da 7-8 ilçede aynı anda yangınlar çıktığını, sahada yangına müdahale eden ekiplere lojistik destek verdiklerini hatırlatan Gürbüz, yangın tecrübeleri olmadığı için zaman zaman ekiplere ulaşmakta zorluk çektiklerini, ekiplerin malzemeleri almak için lojistik merkezlerine gelmek zorunda kaldığını anlattı.

"Amacımız yangına giden gönüllülerimizi tehlikeye atmamak"

Muğla'da bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 gönüllüye eğitimin verildiğini anlatan Gürbüz, "Hem havadan hem de karardan müdahale konusunda tecrübeli ve uzman müdürlerimizden bu eğitimi aldık. Buradaki amacımız, yangına giden gönüllülerimizi tehlikeye atmamak." diye konuştu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İsmail Durak da orman gönüllüleriyle ilgili eğitimde, sabah sunum şeklinde bilgilendirme, öğleden sonra da uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.