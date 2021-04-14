Muğla'da Kızılay ihtiyaç sahibi 500 aileye yardım ulaştıracak - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Türk Kızılay tarafından gönderilen gıda, giysi ve hijyen paketleri, Ramazan ayı başında ilçe kadın kolları ve gönüllüleri tarafından kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

İlçenin kırsal mahallerinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişiler Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlar tarafından belirlenerek Kızılay Menteşe Şube Başkanlığı'na bildirildi.

Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda ve giyisi kolileri ile hijyen paketleri, Kızılay Menteşe Kadın Kolları ekipleri ve gönüllüleri tarafından Zeytinköy, Dağpınar, Sarnıç, Denizova ve Yeni Bağyaka mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailere ulaştırıldı.

Kızılay'ın Ramazan boyunca 500 aileye yardım malzemesi dağıtacağı belirtildi.

Yardım ulaştırılan ihtiyaç sahipleri Türkiye'de salgın süreci başladığından beri Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu anlatarak, Kızılay ekiplerine teşekkür etti.