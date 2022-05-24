Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada

24.05.2022 19:37
Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren kamyonet, yakıt için bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren kamyonet, yakıt için bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. İki kamyonette hasara yol açan kaza istasyonun kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Marmaris-Datça yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası bilinmeyen kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet, burada yakıt almak için sıra bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. İstasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, 2 kamyonette maddi hasar oluştu.


Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada
Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
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