Muğla'da konut satışları yüzde 20,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Muğla'da konut satışlarının yüzde 20,9 azaldığı belirtildi.



Muğla'da konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında azalarak bin 323 oldu. Bu satışların 454'ü ilk satış, 869'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 15 Bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 Bin 240 konut satışı ve yüzde 10,0 pay ile Ankara, 5 Bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,6'lık payla 18'inci sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 79,5 azaldı



Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,5 oranında azalış göstererek 92 oldu. 92 ipotekli satışın 28'i ilk satış, 64'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 5 bin 231 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 6,4 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 7,0 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 0,6 arttı



Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 oranında artış göstererek bin 231 oldu. Bu satışların 426'sı ilk satış, 805'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 77 bin 021 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 58,0 arttı



Muğla'da Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,0 oranında artarak 109 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı bin 734 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa izledi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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