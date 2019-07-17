Son Dakika Haberleri: Muğla'da konut satışları yüzde 47,2 azaldı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da konut satışları yüzde 47,2 azaldı

12 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'da konut satışları yüzde 47,2 azaldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 47,2 azaldı

Muğla'da konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,2 oranında azalarak 906 oldu. Bu satışların 239'u ilk satış, 667'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,5'lik satış payı ile 20'nci sırada yer aldı. Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 oranında azalış göstererek 114 oldu. 114 ipotekli satışın 35'i ilk satış, 79'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 oranında azalış göstererek 792 oldu. Bu satışların 204'ü ilk satış, 588'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 oranında artarak 76 oldu. - MUĞLA
Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömer Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken hediye Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı Konut satışları Haziran'da yüzde 48,6 azaldı Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 11:59:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da konut satışları yüzde 47,2 azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]