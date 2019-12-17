Muğla'da konut satışları yüzde 73,9 arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 73,9 arttı.



Muğla'da konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,9 oranında artarak 2 bin 007 oldu. Bu satışların 557'si ilk satış, 1 450'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 620,9 oranında artış göstererek 620 oldu. 620 ipotekli satışın 178'i ilk satış, 442'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında artış göstererek 1 387 oldu. Bu satışların 379'u ilk satış, 1 008'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 2,2 arttı



Muğla'da Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 94 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım ayında ilk sırayı 1 855 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi. - MUĞLA