Muğla'da konut satışlarında büyük düşüş - Son Dakika

Muğla'da konut satışlarında büyük düşüş

-Türkiye İstatistik Kurum tarafından Nisan ayı konut satışları rakamlarına göre, Muğla bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 60 oranında düşüş yaşadı.

Muğla'da konut satışlarında büyük düşüş, System.String[]

- Türkiye İstatistik Kurum tarafından Nisan ayı konut satışları rakamlarına göre, Muğla bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 60 oranında düşüş yaşadı.


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde konut satışları yüzde 60,1 azaldı.


Muğla'da konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 oranında azalarak 511 oldu. Bu satışların 177'si ilk satış, 334'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 23. sırada yer aldı.


İpotekli satışlar yüzde 37,9 azaldı


Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 oranında azalış göstererek 210 oldu. 210 ipotekli satışın 84'ü ilk satış, 126'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,9 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.


Diğer satışlar yüzde 68 azaldı


Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında azalış göstererek 301 oldu. Bu satışların 93'ü ilk satış, 208'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 695 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.


Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 66,2 azaldı


Muğla'da Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,2 oranında azalarak 23 oldu. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da konut satışlarında büyük düşüş - Son Dakika Ekonomi

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