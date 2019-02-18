Muğla'da Konut Satışlarında Rekor Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 30,3 azaldı.



Muğla'da konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında azalarak 857 oldu. Bu satışların 271'i ilk satış, 586'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 13 Bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 23'üncü sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 79,5 azaldı



Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,5 oranında azalış göstererek 79 oldu. 79 ipotekli satışın 40'ı ilk satış, 39'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 6 Bin 537 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 9 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 7,8 azaldı



Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalış göstererek 778 oldu. Bu satışların 231'i ilk satış, 547'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 66 Bin 400 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - MUĞLA

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