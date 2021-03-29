Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor - Son Dakika

Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor

29.03.2021 14:33
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor, System.String[]

Nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, 13 kooperatife süt soğutma tankı, fide desteği, arıcılık malzemeleri gibi konularda destek vererek kalkınmalarını sağladı.

Nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, 13 kooperatife süt soğutma tankı, fide desteği, arıcılık malzemeleri gibi konularda destek vererek kalkınmalarını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kuruluşundan bu güne kadar 13 kooperatife destek verdi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere fide desteği, zeytin yağ alımı, süt soğutma tankı, arıcılık malzemeleri ve bal üretimi desteğinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile gerçekleştirdiği "Alım Garantili Süs Bitkisi Üretim" projesi gücüne güç katmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 3 sera ile çiçek üretimine başlayan kooperatif sera sayısını 25'e çıkardı. Ayrıca bugüne kadar Kooperatifin ürettiği 20 Milyon çiçeğin 11 Milyonunu büyükşehir belediyesi satın aldı. Büyükşehir ayrıca kadın üyesinin çok olduğu Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifine de 90 bin lavanta fidesi desteğinde bulundu.

Arıcılık ve Bal üretimine destek sağlanması için maske, petek gibi yardımlarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca, hayata geçirdiği "temiz petek" projesi ile 70 üreticinin 50 Bin peteğinin ömrünün uzatılması için -30 derecede şoklamasını yaptı.

Geçmiş yıllarda firmaların verdiği soğutma tankını kullanan kooperatiflere toplamda 23 ton süt soğutma tankı verildi. Verilen süt tankları ile kooperatifler söz sahibi olurken sütlerini daha yüksek fiyatla satma imkanı sağlandı.

Kadınlara yönelik tarımsal kalkınma projelerini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede 18-45 yaş arasındaki toplam 140 kadın çiftçiye 420 kıl keçisi dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana dağıttığı kıl keçilerinden 45'inin doğum yapması beklenirken, 18 yeni oğlak dünyaya geldi.

Üretim yapan kooperatiflere destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca, bir ilçede tüketim yapan kooperatife de destek vermeye başladı. Kısa bir süre önce kooperatifle protokol imzalayan büyükşehir belediyesi, destek verdiği kooperatiflerin ürünlerini hem MELSA'da hem de bu yeni kooperatif üzerinden satışı yapılacak. - MUĞLA

Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif, Beyobası, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor - Son Dakika Ekonomi


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