Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

27 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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