Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
27 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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