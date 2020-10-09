Köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasında - Son Dakika

Otomobilin bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada köpek mamasına yerleştirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uygulamada durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir

Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu