Muğla'da köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlıların K.Ö. ve M.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otomobilde narkotik köpek eşliğinde yaptığı aramada bagajda köpek mamasının içine konulmuş uyuşturucu ele geçirmişti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucunun bulunma anları ise polis kamerasınca kaydedilmişti.