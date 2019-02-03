Son Dakika Haberleri: Muğla'da Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

Muğla'da Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Muğla'da Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali Kürşat Ağa (12), Cumalı Mahallesi Çeşme Sokak'taki evinin önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı.


Mahallede sesleri duyan vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağa, buradaki müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kafası, boynu ve sağ kolundan yaralanan Ali Kürşat Ağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğa saldıran iki köpeğin ise Datça Belediyesi'ne ait hayvan barınağına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA

Çeşme, Datça, Muğla, Güncel
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