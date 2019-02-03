Muğla'da Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.
Muğla
'nın Datça
ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kürşat Ağa (12), Cumalı Mahallesi Çeşme
Sokak'taki evinin önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı.
Mahallede sesleri duyan vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Datça Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Ağa, buradaki müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
Kafası, boynu ve sağ kolundan yaralanan Ali Kürşat Ağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğa saldıran iki köpeğin ise Datça Belediyesi'ne ait hayvan barınağına alındığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA
Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi
Çanakkale'de 4 Genç, Su Seviyesi Yükselen Derede Kayboldu
Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu