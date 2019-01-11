Son Dakika Haberleri: Muğla'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

Muğla'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

16 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirli yiyecek yediği öne sürülen iki köpek öldü.

Muğla'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirli yiyecek yediği öne sürülen iki köpek öldü.

Erdal Erdoğan, Cevat Şakir Mahallesi Melen Sokak'ta hava almaları için Golden Retriever cinsi iki köpeğini serbest bıraktı.

Daha sonra yemek vermek için yanlarına çağırdığı "Kuçi" ve "Çiko" adlı köpeklerinin öldüğünü gördü.

Aynı bölgede zehirlendiği belirtilen başka bir köpek ise kurtarıldı.

İçerisine tarım ilacı konulduğu sanılan tavuk bagetleri bulan Erdoğan, köpeklerinin kimseye zararının olmadığını, yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 20:59:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]