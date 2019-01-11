Muğla'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası
16 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirli yiyecek yediği öne sürülen iki köpek öldü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, zehirli yiyecek yediği öne sürülen iki köpek öldü. Erdal Erdoğan
, Cevat Şakir Mahallesi Melen Sokak'ta hava almaları için Golden Retriever cinsi iki köpeğini serbest bıraktı.
Daha sonra yemek vermek için yanlarına çağırdığı "Kuçi" ve "Çiko" adlı köpeklerinin öldüğünü gördü.
Aynı bölgede zehirlendiği belirtilen başka bir köpek ise kurtarıldı.
İçerisine tarım ilacı konulduğu sanılan tavuk bagetleri bulan Erdoğan, köpeklerinin kimseye zararının olmadığını, yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:43 Kaynak: AA
Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi
Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı
5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi
Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı