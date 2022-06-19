Köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

19.06.2022 00:17

Muğla'da otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayşe Yarar yönetimindeki 10 PA 949 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolu Kurudere mevkisinde köprünün bariyerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Ömer ve Elif Yarar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Amirliği ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Denizli, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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