Muğla'da korkutan deprem - Son Dakika

Muğla'da korkutan deprem

MUĞLA'da Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 13.09 sıralarında, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre altında meydana gelen deprem Muğla'nın Ula, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ula'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi Muhtarı Gürkan Bozoğlu, "Depremi hissettik. Ancak, endişe edilecek bir durum yok. Kısa bir panik yaşandı. Evlerinden dışarı çıkanlar oldu. Ancak, kısa bir süre sonra herkes tekrar evlerine döndü" dedi.