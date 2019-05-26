Son Dakika Haberleri: Muğla'da korkutan depremler

Muğla'da korkutan depremler

1 saat önce

Muğla'da saat 15.00 ile 15.07 arasında 3 deprem meydana geldi.

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Muğla'da saat 15.00 ile 15.07 arasında 3 deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden verilen bilgiye göre, İlk deprem 15.00'te Yatağan ilçesi Cazkırlar Mahallesi'nde 3,4 şiddetinde gerçekleşti. Bu depremin 2 dakika ardından bu defa Yatağan ilçesi merkez üssü olarak gerçekleşen 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından saat 15.07'de bu defa yine Yatağan ilçesi Yayla bu defa 4,2 şiddetinde hissedildi.

Muğla'da arka arkaya meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:43 Kaynak: İHA
Boğazici Üniversitesi, Yatağan, Muğla, Güncel
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