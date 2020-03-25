Muğla'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde gıda işletmelerinde hijyen denetimleri yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve görevli personel, ilçedeki fırınlar, pastaneler ve perakende satış noktalarında incelemelerde bulundu.



Koronavirüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan denetimlerde personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, alet, ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi. Ayrıca virüs hakkında işletme sahiplerine bilgi aktarıldı ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.

İlçe merkezindeki denetimlerin ardından, süt üretim çiftliklerindeki büyükbaş hayvanlar aşılandı ve balıkçılık yapan vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışması yapıldı.