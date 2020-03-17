Muğla'da, koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da, koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Muğla'da, koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.

Muğla'da, koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.

Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan tebligat teslimine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de katıldı.

Zabıta ekipleri, tebligatı kahvehane sahiplerine okuduktan sonra imzalattı.

Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal, AA muhabirine, hastalığın yayılmaması için alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

"Tek sağlığımız yerinde olsun, hastalık gelmesin." diyen Kırdal, tedbirlere destek verdi.

Menteşe, Zabıta, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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