Muğla'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Muğla'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Kahvehaneden detay görüntü Zabıta ekiplerinin tebligatı okuması Kahvehane sahibinin tebligatı imzalaması Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal'ın açıklaması Detay görüntü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri"...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:22 Kaynak: AA
Kahvehaneden detay görüntü
Zabıta ekiplerinin tebligatı okuması
Kahvehane sahibinin tebligatı imzalaması
Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal'ın açıklaması
Detay görüntü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.
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