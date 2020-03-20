Muğla'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Menteşe ilçesi Yerkesik, Doğanköy, Gülağzı mahallelerinde denetimlerde bulunan Civelek, esnafın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyup uymadıklarını denetledi.

Civelek, daha sonra Ula ilçe merkezi, Karabörtlen ve Akyaka'da denetimlerde bulundu. Esnaflara ve vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda uyarıda bulundu, iş yerlerini denetledi.

Civelek, vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarının salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını ifade etti.

Denetim sırasında Civelek'e, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ula Kaymakamı baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya da eşlik etti.