Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süre durdurulan işletmeler denetlendi - Son Dakika

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Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süre durdurulan işletmeler denetlendi
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulan işletmeler, kaymakamlık koordinesinde kurulan, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulan işletmeler, kaymakamlık koordinesinde kurulan, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi.
Vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunduğunda virüsün bulaşma riskini artırma ihtimaline karşı umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarından bazılarının faaliyetleri gece saatlerinde geçici süreyle durdurulmasıyla 2 bin 300 iş yeri denetlendi.
Ekipler, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edilip edilmediği kontrol etti.
Bu kapsamda, kafe, oyun salonu, nargile kafe ve internet salonu gibi iş yerlerinin genelgeye uydukları görüldü.
Bazı işletmeler iş yerlerini dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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