Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırdı.



Salgın önlemleri dolayısıyla ilçedeki park, meydan, cadde ve sokak, otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, çocuk oyun alanları gibi toplu kullanılan yerlerde düzenli dezenfeksiyon yapılıyor.

Belediye ekipleri tarafından kamu kurumları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşların sağlığı için park alanlarımızdaki bankları bir süreliğine kaldırıyoruz. Banklarımızdan daha rahat olan evinizdeki koltuklarınızın tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.