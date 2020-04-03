Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki banklar kaldırıldı
6 saat önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
Salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, park, meydan, cadde ve sokak, otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, çocuk oyun alanları gibi toplu kullanılan yerlerde düzenli dezenfeksiyon yapılıyor.
Park ve meydanlardaki banklar ise geçici olarak kaldırıldı.
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:00 Kaynak: AA
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