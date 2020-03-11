Muğla'da koronavirüse karşı dezenfektasyon uygulaması - Son Dakika
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Muğla'da koronavirüse karşı dezenfektasyon uygulaması

7 saat önce

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin özel kıyafet giyen çalışanları, otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Muğla'da koronavirüse karşı dezenfektasyon uygulaması, System.String[]

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin özel kıyafet giyen çalışanları, otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla'da koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla, düzenli yapılan dezenfekte çalışmalarını artırdı. Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerince ilaçlama çalışması yapıldı. Özel kıyafetli görevliler, terminaldeki yolcu bekleme alanları başta olmak üzere yazıhaneler, yürüyen merdivenlerle toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yaptı. Yolcuların rahatlıkla görebilecekleri alanlara koronavirüs'ten nasıl korunacağını anlatan afişler asıldı. Muğla genelindeki 11 otobüs terminalinde ayrıca yaklaşık 200 toplu ulaşım aracında dezenfektasyon uygulamasının sürdüğü belirtildi.


Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:29 Kaynak: DHA
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